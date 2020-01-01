Токеномика Hipo Governance Token (HPO) Откройте для себя ключевую информацию о Hipo Governance Token (HPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hipo Governance Token (HPO) Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Официальный сайт: https://hipo.finance/ Купить HPO сейчас!

Токеномика и анализ цен Hipo Governance Token (HPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hipo Governance Token (HPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,87M $ 7,87M $ 7,87M Общее предложение: $ 998,10M $ 998,10M $ 998,10M Оборотное предложение: $ 798,10M $ 798,10M $ 798,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,84M $ 9,84M $ 9,84M Исторический максимум: $ 0,04170969 $ 0,04170969 $ 0,04170969 Исторический минимум: $ 0,00471671 $ 0,00471671 $ 0,00471671 Текущая цена: $ 0,00984743 $ 0,00984743 $ 0,00984743 Узнайте больше о цене Hipo Governance Token (HPO)

Токеномика Hipo Governance Token (HPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hipo Governance Token (HPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HPO, изучите текущую цену HPO!

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