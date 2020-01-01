Токеномика Hermetica USDh (USDH) Откройте для себя ключевую информацию о Hermetica USDh (USDH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hermetica USDh (USDH) USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom. Официальный сайт: https://hermetica.fi/ Купить USDH сейчас!

Токеномика и анализ цен Hermetica USDh (USDH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hermetica USDh (USDH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,61M $ 5,61M $ 5,61M Общее предложение: $ 5,61M $ 5,61M $ 5,61M Оборотное предложение: $ 5,61M $ 5,61M $ 5,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,61M $ 5,61M $ 5,61M Исторический максимум: $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Исторический минимум: $ 0,99679 $ 0,99679 $ 0,99679 Текущая цена: $ 0,999993 $ 0,999993 $ 0,999993 Узнайте больше о цене Hermetica USDh (USDH)

Токеномика Hermetica USDh (USDH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hermetica USDh (USDH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDH, изучите текущую цену USDH!

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