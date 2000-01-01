Токеномика harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Откройте для себя ключевую информацию о harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Официальный сайт: https://harrypottermtvpokemon911.com Купить MILLENNIAL сейчас!

Токеномика и анализ цен harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 514,88K $ 514,88K $ 514,88K Общее предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M Оборотное предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 514,88K $ 514,88K $ 514,88K Исторический максимум: $ 0,00139865 $ 0,00139865 $ 0,00139865 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0005152 $ 0,0005152 $ 0,0005152 Узнайте больше о цене harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Токеномика harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MILLENNIAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MILLENNIAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MILLENNIAL, изучите текущую цену MILLENNIAL!

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