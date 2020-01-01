Токеномика Hacash (HAC) Откройте для себя ключевую информацию о Hacash (HAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hacash (HAC) Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Официальный сайт: https://hacash.org/ Whitepaper: https://hacash.org/whitepaper.pdf Купить HAC сейчас!

Токеномика и анализ цен Hacash (HAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hacash (HAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 777,83K $ 777,83K $ 777,83K Общее предложение: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Оборотное предложение: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 777,83K $ 777,83K $ 777,83K Исторический максимум: $ 46,68 $ 46,68 $ 46,68 Исторический минимум: $ 0,308666 $ 0,308666 $ 0,308666 Текущая цена: $ 0,558736 $ 0,558736 $ 0,558736 Узнайте больше о цене Hacash (HAC)

Токеномика Hacash (HAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hacash (HAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAC, изучите текущую цену HAC!

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