Токеномика H2 Finance ($H2) Откройте для себя ключевую информацию о H2 Finance ($H2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен H2 Finance ($H2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене H2 Finance ($H2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 637,57K $ 637,57K $ 637,57K Общее предложение: $ 7,42B $ 7,42B $ 7,42B Оборотное предложение: $ 706,16M $ 706,16M $ 706,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,70M $ 6,70M $ 6,70M Исторический максимум: $ 0,066501 $ 0,066501 $ 0,066501 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090265 $ 0,00090265 $ 0,00090265 Узнайте больше о цене H2 Finance ($H2)

Токеномика H2 Finance ($H2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики H2 Finance ($H2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $H2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $H2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $H2, изучите текущую цену $H2!

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