Согласно вашему прогнозу, Gugo потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,001379.

Согласно вашему прогнозу, Gugo потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,001448.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена GUGO составляет $ 0,001520 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена GUGO в 2028 году составит $ 0,001596 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GUGO в 2029 году составит $ 0,001676 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GUGO в 2030 году составит $ 0,001760 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Gugo потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,002867.

В 2050 году цена Gugo потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,004671.