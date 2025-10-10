Токеномика Gugo (GUGO) Откройте для себя ключевую информацию о Gugo (GUGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Gugo (GUGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gugo (GUGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Общее предложение: $ 990,10M $ 990,10M $ 990,10M Оборотное предложение: $ 990,10M $ 990,10M $ 990,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Исторический максимум: $ 0,0146709 $ 0,0146709 $ 0,0146709 Исторический минимум: $ 0,00196957 $ 0,00196957 $ 0,00196957 Текущая цена: $ 0,00209814 $ 0,00209814 $ 0,00209814 Узнайте больше о цене Gugo (GUGO) Купить GUGO сейчас!

Информация о Gugo (GUGO) This duck was born in a pool. In a liquidity pool. Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%. Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet. But something strange happened. The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god. Now he doesn't speak. He just runs. And we... We GUGO. Официальный сайт: https://runwithgugo.com/

Токеномика Gugo (GUGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gugo (GUGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUGO, изучите текущую цену GUGO!

Прогноз цены GUGO Хотите узнать, куда может двигаться GUGO? Наша страница прогноза цены GUGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GUGO прямо сейчас!

