Токеномика Groyper (GROYPER) Откройте для себя ключевую информацию о Groyper (GROYPER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Groyper (GROYPER) Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe. Официальный сайт: https://groypereth.vip Купить GROYPER сейчас!

Токеномика и анализ цен Groyper (GROYPER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Groyper (GROYPER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 368.82K $ 368.82K $ 368.82K Общее предложение: $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M Оборотное предложение: $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 368.82K $ 368.82K $ 368.82K Исторический максимум: $ 0.186504 $ 0.186504 $ 0.186504 Исторический минимум: $ 0.00125535 $ 0.00125535 $ 0.00125535 Текущая цена: $ 0.00395465 $ 0.00395465 $ 0.00395465 Узнайте больше о цене Groyper (GROYPER)

Токеномика Groyper (GROYPER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Groyper (GROYPER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GROYPER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GROYPER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GROYPER, изучите текущую цену GROYPER!

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