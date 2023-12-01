Токеномика Grape (GRP) Откройте для себя ключевую информацию о Grape (GRP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Grape (GRP) GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Официальный сайт: https://grap3.com/ Whitepaper: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Купить GRP сейчас!

Токеномика и анализ цен Grape (GRP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Grape (GRP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 4,45M $ 4,45M $ 4,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,04M $ 4,04M $ 4,04M Исторический максимум: $ 853,84 $ 853,84 $ 853,84 Исторический минимум: $ 0,109301 $ 0,109301 $ 0,109301 Текущая цена: $ 0,404138 $ 0,404138 $ 0,404138 Узнайте больше о цене Grape (GRP)

Токеномика Grape (GRP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Grape (GRP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRP, изучите текущую цену GRP!

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