Цена GOVNO (GOVNO)
Текущая цена GOVNO (GOVNO) сегодня составляет $ 0,228286 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOVNO на USD составляет $ 0,228286 за GOVNO.
На данный момент GOVNO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 177 555, при оборотном предложении 777,78K GOVNO. В течение последних 24 часов, GOVNO торговался в диапазоне от $ 0,228283 (минимум) до $ 0,228328 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,97, тогда как исторический минимум составил $ 0,21511.
В краткосрочной перспективе GOVNO изменился на -- за последний час и на -1,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21,62.
Текущая рыночная капитализация GOVNO составляет $ 177,56K, при 24-часовом объеме торгов $ 21,62. Циркулируещее обращение GOVNO составляет 777,78K, а общее предложение – 777776.65666666. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 177,56K.
--
-0,01%
-1,03%
-1,03%
За сегодня изменение цены GOVNO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены GOVNO на USD составило $ -0,1166279844.
За последние 60 дней изменение цены GOVNO на USD составило $ -0,1242289722.
За последние 90 дней изменение цены GOVNO на USD составило --.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,01%
|30 дней
|$ -0,1166279844
|-51,08%
|60 дней
|$ -0,1242289722
|-54,41%
|90 дней
|--
|--
В 2040 году цена GOVNO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена GOVNO в реальном времени?
GOVNO оценивается в ₽17.0806720560280672000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -0.01%.
Какова сегодняшняя активность торговли?
В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.
Насколько ликвиден рынок GOVNO?
Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.
Что показывает ежедневный диапазон торговли?
Движение цены между ₽17.0804475919077616000 и ₽17.0838145537123456000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.
Каково текущее место GOVNO в рейтинге рынка?
Сейчас он занимает #4871 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽13284908.9602869360000.
Какую роль играет предложение в стабильности цен?
Циркулирующее предложение токенов в 777776.65666666 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.
Какие факторы влияют на профиль ликвидности GOVNO?
Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.
|Время (UTC+8)
|Тип
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