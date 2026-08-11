Сегодняшняя цена GOVNO

Текущая цена GOVNO (GOVNO) сегодня составляет $ 0,228286 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOVNO на USD составляет $ 0,228286 за GOVNO.

На данный момент GOVNO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 177 555, при оборотном предложении 777,78K GOVNO. В течение последних 24 часов, GOVNO торговался в диапазоне от $ 0,228283 (минимум) до $ 0,228328 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,97, тогда как исторический минимум составил $ 0,21511.

В краткосрочной перспективе GOVNO изменился на -- за последний час и на -1,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 21,62.

Рыночная информация GOVNO (GOVNO)

Рыночная капитализация $ 177,56K$ 177,56K $ 177,56K Объем (24Ч) $ 21,62$ 21,62 $ 21,62 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 177,56K$ 177,56K $ 177,56K Оборотное предложение 777,78K 777,78K 777,78K Общее предложение 777 776,65666666 777 776,65666666 777 776,65666666

Текущая рыночная капитализация GOVNO составляет $ 177,56K, при 24-часовом объеме торгов $ 21,62. Циркулируещее обращение GOVNO составляет 777,78K, а общее предложение – 777776.65666666. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 177,56K.