Сегодняшняя цена GOATxAI

Текущая цена GOATxAI (GOAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOAI на USD составляет $ 0 за GOAI.

На данный момент GOATxAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 649,82, при оборотном предложении 872,78M GOAI. В течение последних 24 часов, GOAI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOAI изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация GOATxAI (GOAI)

Рыночная капитализация $ 9,65K$ 9,65K $ 9,65K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,83K$ 9,83K $ 9,83K Оборотное предложение 872,78M 872,78M 872,78M Общее предложение 888 888 888,0 888 888 888,0 888 888 888,0

Текущая рыночная капитализация GOATxAI составляет $ 9,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOAI составляет 872,78M, а общее предложение – 888888888.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,83K.