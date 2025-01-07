Цена Goatseus Poppimus (POPGOAT)
Текущая цена Goatseus Poppimus (POPGOAT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 63.33K USD. Цена POPGOAT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Goatseus Poppimus:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 514.47 USD
- Изменение цены Goatseus Poppimus в течение дня составляет +0.51%
- Оборотное предложение составляет 998.92M USD
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За сегодня изменение цены Goatseus Poppimus на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Goatseus Poppimus на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Goatseus Poppimus на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Goatseus Poppimus на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.51%
|30 дней
|$ 0
|-36.91%
|60 дней
|$ 0
|-66.68%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Goatseus Poppimus: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.31%
+0.51%
+9.28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
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