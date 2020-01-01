Токеномика Goatseus Poppimus (POPGOAT)
Информация о Goatseus Poppimus (POPGOAT)
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
Токеномика и анализ цен Goatseus Poppimus (POPGOAT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goatseus Poppimus (POPGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Goatseus Poppimus (POPGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Goatseus Poppimus (POPGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов POPGOAT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов POPGOAT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POPGOAT, изучите текущую цену POPGOAT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.