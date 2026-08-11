Сегодняшняя цена GIGAFLY

Текущая цена GIGAFLY (GIGAFLY) сегодня составляет $ 0 с изменением 13.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GIGAFLY на USD составляет $ 0 за GIGAFLY.

На данный момент GIGAFLY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 39,617, при оборотном предложении 1.00B GIGAFLY. В течение последних 24 часов, GIGAFLY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GIGAFLY изменился на -0.13% за последний час и на -9.60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация GIGAFLY (GIGAFLY)

Рыночная капитализация $ 39.62K$ 39.62K $ 39.62K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 39.62K$ 39.62K $ 39.62K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация GIGAFLY составляет $ 39.62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GIGAFLY составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 39.62K.