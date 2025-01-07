Цена Geko Base (GEKO)
Текущая цена Geko Base (GEKO) сегодня составляет 0.00169753 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.81M USD. Цена GEKO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Geko Base:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 31.39K USD
- Изменение цены Geko Base в течение дня составляет +19.41%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Geko Base на USD составило $ +0.00027597.
За последние 30 дней изменение цены Geko Base на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Geko Base на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Geko Base на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00027597
|+19.41%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Geko Base: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-7.30%
+19.41%
+30.64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!
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