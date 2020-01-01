Токеномика Geko Base (GEKO) Откройте для себя ключевую информацию о Geko Base (GEKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Geko Base (GEKO) Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Официальный сайт: https://gekobase.com/ Купить GEKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Geko Base (GEKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Geko Base (GEKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 386,49K $ 386,49K $ 386,49K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 386,49K $ 386,49K $ 386,49K Исторический максимум: $ 0,0070819 $ 0,0070819 $ 0,0070819 Исторический минимум: $ 0,00027076 $ 0,00027076 $ 0,00027076 Текущая цена: $ 0,00038636 $ 0,00038636 $ 0,00038636 Узнайте больше о цене Geko Base (GEKO)

Токеномика Geko Base (GEKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Geko Base (GEKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEKO, изучите текущую цену GEKO!

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