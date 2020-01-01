Токеномика Gatsby Inu (GATSBY) Откройте для себя ключевую информацию о Gatsby Inu (GATSBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gatsby Inu (GATSBY) Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone! Официальный сайт: https://gatsby-inu.com/ Купить GATSBY сейчас!

Токеномика и анализ цен Gatsby Inu (GATSBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gatsby Inu (GATSBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,94K $ 40,94K $ 40,94K Общее предложение: $ 983,47M $ 983,47M $ 983,47M Оборотное предложение: $ 983,47M $ 983,47M $ 983,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,94K $ 40,94K $ 40,94K Исторический максимум: $ 0,00141225 $ 0,00141225 $ 0,00141225 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Gatsby Inu (GATSBY)

Токеномика Gatsby Inu (GATSBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gatsby Inu (GATSBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GATSBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GATSBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GATSBY, изучите текущую цену GATSBY!

Прогноз цены GATSBY Хотите узнать, куда может двигаться GATSBY? Наша страница прогноза цены GATSBY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GATSBY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!