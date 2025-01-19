Цена GAIM Studio (GAIM)
Текущая цена GAIM Studio (GAIM) сегодня составляет 0.00153401 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.53M USD. Цена GAIM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GAIM Studio:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 597.36K USD
- Изменение цены GAIM Studio в течение дня составляет +26.99%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD
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За сегодня изменение цены GAIM Studio на USD составило $ +0.00032599.
За последние 30 дней изменение цены GAIM Studio на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены GAIM Studio на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GAIM Studio на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00032599
|+26.99%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен GAIM Studio: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.51%
+26.99%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more.
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