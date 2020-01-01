Токеномика GAIM Studio (GAIM) Откройте для себя ключевую информацию о GAIM Studio (GAIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAIM Studio (GAIM) Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Официальный сайт: https://gaimstudio.com/ Whitepaper: https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ Купить GAIM сейчас!

Токеномика и анализ цен GAIM Studio (GAIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAIM Studio (GAIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 199,32K $ 199,32K $ 199,32K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,32K $ 199,32K $ 199,32K Исторический максимум: $ 0,00279978 $ 0,00279978 $ 0,00279978 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019907 $ 0,00019907 $ 0,00019907 Узнайте больше о цене GAIM Studio (GAIM)

Токеномика GAIM Studio (GAIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAIM Studio (GAIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAIM, изучите текущую цену GAIM!

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