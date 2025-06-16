Цена FROGGER (FROGGER)
Текущая цена FROGGER (FROGGER) сегодня составляет 0,0006494 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 649,40K USD. Цена FROGGER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка FROGGER:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены FROGGER в течение дня составляет +59,36%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены FROGGER на USD составило $ +0,00024191.
За последние 30 дней изменение цены FROGGER на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены FROGGER на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены FROGGER на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00024191
|+59,36%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен FROGGER: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+4,58%
+59,36%
-14,67%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
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|1 FROGGER к VND
₫17,088961
|1 FROGGER к AUD
A$0,000987088
|1 FROGGER к GBP
￡0,000474062
|1 FROGGER к EUR
€0,000558484
|1 FROGGER к USD
$0,0006494
|1 FROGGER к MYR
RM0,002753456
|1 FROGGER к TRY
₺0,025560384
|1 FROGGER к JPY
¥0,093487624
|1 FROGGER к RUB
₽0,051055828
|1 FROGGER к INR
₹0,055796448
|1 FROGGER к IDR
Rp10,645899936
|1 FROGGER к KRW
₩0,88113839
|1 FROGGER к PHP
₱0,03652875
|1 FROGGER к EGP
￡E.0,032638844
|1 FROGGER к BRL
R$0,0035717
|1 FROGGER к CAD
C$0,00087669
|1 FROGGER к BDT
৳0,079382656
|1 FROGGER к NGN
₦1,003706146
|1 FROGGER к UAH
₴0,02698257
|1 FROGGER к VES
Bs0,06494
|1 FROGGER к PKR
Rs0,183754224
|1 FROGGER к KZT
₸0,33284997
|1 FROGGER к THB
฿0,021053548
|1 FROGGER к TWD
NT$0,019111842
|1 FROGGER к AED
د.إ0,002383298
|1 FROGGER к CHF
Fr0,000526014
|1 FROGGER к HKD
HK$0,005091296
|1 FROGGER к MAD
.د.م0,00590954
|1 FROGGER к MXN
$0,012247684