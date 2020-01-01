Токеномика Froge (FROGE) Откройте для себя ключевую информацию о Froge (FROGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Froge (FROGE) Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot. Официальный сайт: https://froge.vip/ Купить FROGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Froge (FROGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Froge (FROGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Общее предложение: $ 649,68T $ 649,68T $ 649,68T Оборотное предложение: $ 649,68T $ 649,68T $ 649,68T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Froge (FROGE)

Токеномика Froge (FROGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Froge (FROGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROGE, изучите текущую цену FROGE!

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