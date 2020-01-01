Токеномика FPI Bank (FPIBANK) Откройте для себя ключевую информацию о FPI Bank (FPIBANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FPI Bank (FPIBANK) It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Официальный сайт: https://fpibank.com/ Whitepaper: https://fpibank.com/#whitepaper Купить FPIBANK сейчас!

Токеномика и анализ цен FPI Bank (FPIBANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FPI Bank (FPIBANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Общее предложение: $ 965,00M $ 965,00M $ 965,00M Оборотное предложение: $ 647,95M $ 647,95M $ 647,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M Исторический максимум: $ 0,093765 $ 0,093765 $ 0,093765 Исторический минимум: $ 0,00279741 $ 0,00279741 $ 0,00279741 Текущая цена: $ 0,00309628 $ 0,00309628 $ 0,00309628 Узнайте больше о цене FPI Bank (FPIBANK)

Токеномика FPI Bank (FPIBANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FPI Bank (FPIBANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FPIBANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FPIBANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FPIBANK, изучите текущую цену FPIBANK!

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