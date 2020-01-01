Токеномика FPI Bank (FPIBANK)

Токеномика FPI Bank (FPIBANK)

Откройте для себя ключевую информацию о FPI Bank (FPIBANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FPI Bank (FPIBANK)

It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz.

The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.

Официальный сайт:
https://fpibank.com/
Whitepaper:
https://fpibank.com/#whitepaper

Токеномика и анализ цен FPI Bank (FPIBANK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FPI Bank (FPIBANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M
Общее предложение:
$ 965,00M
$ 965,00M$ 965,00M
Оборотное предложение:
$ 647,95M
$ 647,95M$ 647,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,99M
$ 2,99M$ 2,99M
Исторический максимум:
$ 0,093765
$ 0,093765$ 0,093765
Исторический минимум:
$ 0,00279741
$ 0,00279741$ 0,00279741
Текущая цена:
$ 0,00309628
$ 0,00309628$ 0,00309628

Токеномика FPI Bank (FPIBANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FPI Bank (FPIBANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FPIBANK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FPIBANK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FPIBANK, изучите текущую цену FPIBANK!

Прогноз цены FPIBANK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.