Сегодняшняя цена Fox Bets AI

Текущая цена Fox Bets AI (FOX) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOX на USD составляет $ 0 за FOX.

На данный момент Fox Bets AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 252,62, при оборотном предложении 350,00M FOX. В течение последних 24 часов, FOX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00133299, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FOX изменился на -- за последний час и на +2,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fox Bets AI (FOX)

Рыночная капитализация $ 15,25K$ 15,25K $ 15,25K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43,58K$ 43,58K $ 43,58K Оборотное предложение 350,00M 350,00M 350,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Fox Bets AI составляет $ 15,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FOX составляет 350,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,58K.