Токеномика Flurry Finance (FLURRY)

Токеномика Flurry Finance (FLURRY)

Откройте для себя ключевую информацию о Flurry Finance (FLURRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Flurry Finance (FLURRY)

FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.

Официальный сайт:
https://www.flurry.finance/

Токеномика и анализ цен Flurry Finance (FLURRY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flurry Finance (FLURRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 84,94K
$ 84,94K$ 84,94K
Общее предложение:
$ 4,43B
$ 4,43B$ 4,43B
Оборотное предложение:
$ 824,70M
$ 824,70M$ 824,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 456,60K
$ 456,60K$ 456,60K
Исторический максимум:
$ 0,01429149
$ 0,01429149$ 0,01429149
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00010299
$ 0,00010299$ 0,00010299

Токеномика Flurry Finance (FLURRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flurry Finance (FLURRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLURRY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLURRY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLURRY, изучите текущую цену FLURRY!

Прогноз цены FLURRY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.