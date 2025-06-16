Цена Flip Coin (FLIPCOIN)
Текущая цена Flip Coin (FLIPCOIN) сегодня составляет 0,00003687 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 37,05K USD. Цена FLIPCOIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Flip Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Flip Coin в течение дня составляет +36,87%
- Оборотное предложение составляет 999,90M USD
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За сегодня изменение цены Flip Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Flip Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Flip Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Flip Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+36,87%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Flip Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,40%
+36,87%
+16,75%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.
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