Токеномика Flip Coin (FLIPCOIN)

Токеномика Flip Coin (FLIPCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Flip Coin (FLIPCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Flip Coin (FLIPCOIN)

Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem.

With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.

Официальный сайт:
https://www.flipcoinsolana.com/

Токеномика и анализ цен Flip Coin (FLIPCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flip Coin (FLIPCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,83K
$ 22,83K$ 22,83K
Общее предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
Оборотное предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22,83K
$ 22,83K$ 22,83K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Flip Coin (FLIPCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Flip Coin (FLIPCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLIPCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLIPCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLIPCOIN, изучите текущую цену FLIPCOIN!

Прогноз цены FLIPCOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.