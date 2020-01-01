Токеномика Fate Adventure (FA) Откройте для себя ключевую информацию о Fate Adventure (FA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fate Adventure (FA) Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders. Официальный сайт: https://fagame.org/ Whitepaper: https://docs.fagame.org/ Купить FA сейчас!

Токеномика и анализ цен Fate Adventure (FA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fate Adventure (FA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 519,81K $ 519,81K $ 519,81K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 4,65M $ 4,65M $ 4,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Исторический максимум: $ 2,04 $ 2,04 $ 2,04 Исторический минимум: $ 0,087283 $ 0,087283 $ 0,087283 Текущая цена: $ 0,112075 $ 0,112075 $ 0,112075 Узнайте больше о цене Fate Adventure (FA)

Токеномика Fate Adventure (FA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fate Adventure (FA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FA, изучите текущую цену FA!

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