Токеномика Fate Adventure (FA)

Токеномика Fate Adventure (FA)

Откройте для себя ключевую информацию о Fate Adventure (FA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

Официальный сайт:
https://fagame.org/
Whitepaper:
https://docs.fagame.org/

Токеномика и анализ цен Fate Adventure (FA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fate Adventure (FA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 519,81K
$ 519,81K$ 519,81K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 4,65M
$ 4,65M$ 4,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Исторический максимум:
$ 2,04
$ 2,04$ 2,04
Исторический минимум:
$ 0,087283
$ 0,087283$ 0,087283
Текущая цена:
$ 0,112075
$ 0,112075$ 0,112075

Токеномика Fate Adventure (FA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fate Adventure (FA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FA, изучите текущую цену FA!

Прогноз цены FA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.