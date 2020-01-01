Токеномика Farting Unicorn (FU) Откройте для себя ключевую информацию о Farting Unicorn (FU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Farting Unicorn (FU) Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU. Официальный сайт: https://www.fartingunicorn.net/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1HMUYfrtMcTJJTBwu_A5WIVcAuZRChkbXiK-iB8s87Gg/edit?tab=t.0 Купить FU сейчас!

Токеномика и анализ цен Farting Unicorn (FU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Farting Unicorn (FU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,56K $ 62,56K $ 62,56K Общее предложение: $ 899,60M $ 899,60M $ 899,60M Оборотное предложение: $ 899,60M $ 899,60M $ 899,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,56K $ 62,56K $ 62,56K Исторический максимум: $ 0,01017719 $ 0,01017719 $ 0,01017719 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Farting Unicorn (FU)

Токеномика Farting Unicorn (FU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Farting Unicorn (FU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FU, изучите текущую цену FU!

Прогноз цены FU Хотите узнать, куда может двигаться FU? Наша страница прогноза цены FU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!