Какова текущая цена Faith?

Faith торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.38%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как FBB4 соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.38% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если FBB4 превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Faith показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Ethereum Ecosystem?

В рамках сегмента Meme,Ethereum Ecosystem FBB4 демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Faith?

Рыночная капитализация ₽10334570.1267385248000 ставит FBB4 на 5257-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется FBB4?

Faith обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку FBB4?

При наличии в обращении 1000000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.