Токеномика Expand (XZK) Откройте для себя ключевую информацию о Expand (XZK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Expand (XZK) Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Официальный сайт: https://expandzk.com/ Whitepaper: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Купить XZK сейчас!

Токеномика и анализ цен Expand (XZK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Expand (XZK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 410,76M $ 410,76M $ 410,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,16M $ 6,16M $ 6,16M Исторический максимум: $ 0,187647 $ 0,187647 $ 0,187647 Исторический минимум: $ 0,00519707 $ 0,00519707 $ 0,00519707 Текущая цена: $ 0,0061446 $ 0,0061446 $ 0,0061446 Узнайте больше о цене Expand (XZK)

Токеномика Expand (XZK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Expand (XZK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XZK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XZK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XZK, изучите текущую цену XZK!

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