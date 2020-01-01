Токеномика Expand (XZK)

Токеномика Expand (XZK)

Откройте для себя ключевую информацию о Expand (XZK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Expand (XZK)

Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs.

As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework.

By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

Официальный сайт:
https://expandzk.com/
Whitepaper:
https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Expand (XZK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Expand (XZK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 410,76M
$ 410,76M$ 410,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,16M
$ 6,16M$ 6,16M
Исторический максимум:
$ 0,187647
$ 0,187647$ 0,187647
Исторический минимум:
$ 0,00519707
$ 0,00519707$ 0,00519707
Текущая цена:
$ 0,0061446
$ 0,0061446$ 0,0061446

Токеномика Expand (XZK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Expand (XZK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XZK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XZK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XZK, изучите текущую цену XZK!

Прогноз цены XZK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.