Токеномика eUSD (EUSD) Откройте для себя ключевую информацию о eUSD (EUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен eUSD (EUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене eUSD (EUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Общее предложение: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Оборотное предложение: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Исторический максимум: $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 Исторический минимум: $ 0,738736 $ 0,738736 $ 0,738736 Текущая цена: $ 0,969014 $ 0,969014 $ 0,969014 Узнайте больше о цене eUSD (EUSD)

Токеномика eUSD (EUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики eUSD (EUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EUSD, изучите текущую цену EUSD!

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