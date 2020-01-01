Токеномика Ethos Reserve Note (ERN) Откройте для себя ключевую информацию о Ethos Reserve Note (ERN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Ethos Reserve Note (ERN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethos Reserve Note (ERN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80.83K $ 80.83K $ 80.83K Общее предложение: $ 82.41K $ 82.41K $ 82.41K Оборотное предложение: $ 82.41K $ 82.41K $ 82.41K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80.83K $ 80.83K $ 80.83K Исторический максимум: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Исторический минимум: $ 0.901836 $ 0.901836 $ 0.901836 Текущая цена: $ 0.980337 $ 0.980337 $ 0.980337 Узнайте больше о цене Ethos Reserve Note (ERN)

Токеномика Ethos Reserve Note (ERN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethos Reserve Note (ERN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ERN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ERN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ERN, изучите текущую цену ERN!

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