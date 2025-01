Что такое Emotional Support Alligator (WALLY)

Wally, the alligator who was rescued from a Disneyland pond and later became the world's first licensed emotional support alligator, gained widespread attention. During a vacation in Georgia, Wally went missing, and federal wildlife officials reportedly released him into the wild. This decision sparked a global outcry, with many questioning the treatment of emotional support animals and demanding answers. Wally’s story ignited debates about animal welfare and the ethics of emotional support animal policies.

