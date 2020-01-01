Токеномика Emotional Support Alligator (WALLY) Откройте для себя ключевую информацию о Emotional Support Alligator (WALLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Emotional Support Alligator (WALLY) Wally, the alligator who was rescued from a Disneyland pond and later became the world's first licensed emotional support alligator, gained widespread attention. During a vacation in Georgia, Wally went missing, and federal wildlife officials reportedly released him into the wild. This decision sparked a global outcry, with many questioning the treatment of emotional support animals and demanding answers. Wally’s story ignited debates about animal welfare and the ethics of emotional support animal policies. Официальный сайт: https://www.wallyeth.xyz Купить WALLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Emotional Support Alligator (WALLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Emotional Support Alligator (WALLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,80K $ 28,80K $ 28,80K Исторический максимум: $ 0,00247871 $ 0,00247871 $ 0,00247871 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Emotional Support Alligator (WALLY)

Токеномика Emotional Support Alligator (WALLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Emotional Support Alligator (WALLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WALLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WALLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALLY, изучите текущую цену WALLY!

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