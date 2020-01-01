Токеномика Elexium (EX) Откройте для себя ключевую информацию о Elexium (EX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elexium (EX) Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. Официальный сайт: https://elexium.finance Купить EX сейчас!

Токеномика и анализ цен Elexium (EX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elexium (EX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,51K $ 111,51K $ 111,51K Общее предложение: $ 3,59M $ 3,59M $ 3,59M Оборотное предложение: $ 3,56M $ 3,56M $ 3,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112,49K $ 112,49K $ 112,49K Исторический максимум: $ 2,11 $ 2,11 $ 2,11 Исторический минимум: $ 0,02833755 $ 0,02833755 $ 0,02833755 Текущая цена: $ 0,03135108 $ 0,03135108 $ 0,03135108 Узнайте больше о цене Elexium (EX)

Токеномика Elexium (EX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elexium (EX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EX, изучите текущую цену EX!

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