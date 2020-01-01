Токеномика Effective accelerationism (E/ACC)

Токеномика Effective accelerationism (E/ACC)

Откройте для себя ключевую информацию о Effective accelerationism (E/ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Effective accelerationism (E/ACC)

e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain.

Официальный сайт:
https://eacconsol.com

Токеномика и анализ цен Effective accelerationism (E/ACC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Effective accelerationism (E/ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 564,74K
$ 564,74K$ 564,74K
Общее предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
Оборотное предложение:
$ 999,93M
$ 999,93M$ 999,93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 564,74K
$ 564,74K$ 564,74K
Исторический максимум:
$ 0,03699783
$ 0,03699783$ 0,03699783
Исторический минимум:
$ 0,0003035
$ 0,0003035$ 0,0003035
Текущая цена:
$ 0,00056503
$ 0,00056503$ 0,00056503

Токеномика Effective accelerationism (E/ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Effective accelerationism (E/ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов E/ACC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов E/ACC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E/ACC, изучите текущую цену E/ACC!

Прогноз цены E/ACC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.