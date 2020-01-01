Токеномика Effective accelerationism (E/ACC) Откройте для себя ключевую информацию о Effective accelerationism (E/ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Effective accelerationism (E/ACC) e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. Официальный сайт: https://eacconsol.com Купить E/ACC сейчас!

Токеномика и анализ цен Effective accelerationism (E/ACC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Effective accelerationism (E/ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 564,74K $ 564,74K $ 564,74K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 564,74K $ 564,74K $ 564,74K Исторический максимум: $ 0,03699783 $ 0,03699783 $ 0,03699783 Исторический минимум: $ 0,0003035 $ 0,0003035 $ 0,0003035 Текущая цена: $ 0,00056503 $ 0,00056503 $ 0,00056503 Узнайте больше о цене Effective accelerationism (E/ACC)

Токеномика Effective accelerationism (E/ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Effective accelerationism (E/ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов E/ACC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов E/ACC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E/ACC, изучите текущую цену E/ACC!

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