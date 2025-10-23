Что такое Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

Источник Edu3Games (EGN) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Edu3Games (EGN) Сколько стоит Edu3Games (EGN) на сегодня? Актуальная цена EGN в USD – 0,01789889 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EGN в USD? $ 0,01789889 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EGN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Edu3Games? Рыночная капитализация EGN составляет $ 17,90M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EGN? Циркулирующее предложение EGN составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EGN? EGN достиг максимальной цены (ATH) в 0,04242631 USD . Какова была минимальная цена EGN за все время (ATL)? EGN достиг минимальной цены (ATL) в 0,01724488 USD . Каков объем торгов EGN? Объем торгов за последние 24 часа для EGN составляет -- USD . Вырастет ли EGN в цене в этом году? EGN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EGN для более подробного анализа.

