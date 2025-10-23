Текущая цена Edu3Games сегодня составляет 0,01789889 USD. Следите за обновлениями цены EGN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Edu3Games сегодня составляет 0,01789889 USD. Следите за обновлениями цены EGN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EGN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о EGN

Информация о цене EGN

Официальный сайт EGN

Токеномика EGN

Прогноз цен EGN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Edu3Games

Цена Edu3Games (EGN)

Не в листинге

Текущая цена 1 EGN в USD:

$0,01789889
$0,01789889$0,01789889
-1,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Edu3Games (EGN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:07 (UTC+8)

Информация о ценах Edu3Games (EGN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01724488
$ 0,01724488$ 0,01724488
Мин 24Ч
$ 0,01849667
$ 0,01849667$ 0,01849667
Макс 24Ч

$ 0,01724488
$ 0,01724488$ 0,01724488

$ 0,01849667
$ 0,01849667$ 0,01849667

$ 0,04242631
$ 0,04242631$ 0,04242631

$ 0,01724488
$ 0,01724488$ 0,01724488

+2,08%

-1,47%

-8,89%

-8,89%

Текущая цена Edu3Games (EGN) составляет $0,01789889. За последние 24 часа EGN торговался в диапазоне от $ 0,01724488 до $ 0,01849667, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EGN за все время составляет $ 0,04242631, а минимальная – $ 0,01724488.

Что касается краткосрочной динамики, EGN изменился на +2,08% за последний час, на -1,47% за 24 часа и на -8,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Edu3Games (EGN)

$ 17,90M
$ 17,90M$ 17,90M

--
----

$ 17,90M
$ 17,90M$ 17,90M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 798,335335
999 999 798,335335 999 999 798,335335

Текущая рыночная капитализация Edu3Games составляет $ 17,90M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EGN составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999798.335335. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,90M.

История цен Edu3Games (EGN) в USD

За сегодня изменение цены Edu3Games на USD составило $ -0,00026772335035827.
За последние 30 дней изменение цены Edu3Games на USD составило $ -0,0035697850.
За последние 60 дней изменение цены Edu3Games на USD составило $ -0,0033665932.
За последние 90 дней изменение цены Edu3Games на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00026772335035827-1,47%
30 дней$ -0,0035697850-19,94%
60 дней$ -0,0033665932-18,80%
90 дней$ 0--

Что такое Edu3Games (EGN)

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Edu3Games (EGN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Edu3Games (USD)

Сколько будет стоить Edu3Games (EGN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Edu3Games (EGN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Edu3Games.

Проверьте прогноз цены Edu3Games!

EGN на местную валюту

Токеномика Edu3Games (EGN)

Понимание токеномики Edu3Games (EGN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EGN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Edu3Games (EGN)

Сколько стоит Edu3Games (EGN) на сегодня?
Актуальная цена EGN в USD – 0,01789889 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EGN в USD?
Текущая цена EGN в USD составляет $ 0,01789889. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Edu3Games?
Рыночная капитализация EGN составляет $ 17,90M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EGN?
Циркулирующее предложение EGN составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EGN?
EGN достиг максимальной цены (ATH) в 0,04242631 USD.
Какова была минимальная цена EGN за все время (ATL)?
EGN достиг минимальной цены (ATL) в 0,01724488 USD.
Каков объем торгов EGN?
Объем торгов за последние 24 часа для EGN составляет -- USD.
Вырастет ли EGN в цене в этом году?
EGN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EGN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Edu3Games (EGN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.