Согласно вашему прогнозу, Edu3Games потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,018783.

Согласно вашему прогнозу, Edu3Games потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,019722.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена EGN составляет $ 0,020708 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена EGN в 2028 году составит $ 0,021743 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EGN в 2029 году составит $ 0,022831 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EGN в 2030 году составит $ 0,023972 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Edu3Games потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,039048.

В 2050 году цена Edu3Games потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,063606.