Токеномика Dusty (DUSTY) Откройте для себя ключевую информацию о Dusty (DUSTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dusty (DUSTY) $DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie’s Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty’s oddball charm in Furie’s surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike. Официальный сайт: https://boysclubdusty.com Купить DUSTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Dusty (DUSTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dusty (DUSTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 73,30K $ 73,30K $ 73,30K Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 73,30K $ 73,30K $ 73,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dusty (DUSTY)

Токеномика Dusty (DUSTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dusty (DUSTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUSTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUSTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUSTY, изучите текущую цену DUSTY!

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