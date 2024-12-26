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Цена Dust Protocol (DUST)

USD

График цены Dust Protocol (DUST) в реальном времени

$0.144435
$0.144435$0.144435
0.00%(1D)

Цена Dust Protocol (DUST) сегодня

Текущая цена Dust Protocol (DUST) сегодня составляет 0.144435 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.79M USD. Цена DUST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dust Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.41K USD
- Изменение цены Dust Protocol в течение дня составляет -0.09%
- Оборотное предложение составляет 33.30M USD

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Ценовые показатели Dust Protocol (DUST) - USD

За сегодня изменение цены Dust Protocol на USD составило $ -0.0001424763082544.
За последние 30 дней изменение цены Dust Protocol на USD составило $ +0.1556550574.
За последние 60 дней изменение цены Dust Protocol на USD составило $ +0.0058816242.
За последние 90 дней изменение цены Dust Protocol на USD составило $ -0.03066250261167895.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0001424763082544-0.09%
30 дней$ +0.1556550574+107.77%
60 дней$ +0.0058816242+4.07%
90 дней$ -0.03066250261167895-17.51%

Анализ цен Dust Protocol (DUST)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dust Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.141434
$ 0.141434$ 0.141434

$ 0.150101
$ 0.150101$ 0.150101

$ 7.58
$ 7.58$ 7.58

+0.55%

-0.09%

-4.04%

Рыночная информация Dust Protocol (DUST)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

$ 14.41K
$ 14.41K$ 14.41K

33.30M
33.30M 33.30M

Что такое Dust Protocol (DUST)

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

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Источник Dust Protocol (DUST)

Официальный веб-сайт

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