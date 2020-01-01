Токеномика Dust Protocol (DUST) Откройте для себя ключевую информацию о Dust Protocol (DUST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dust Protocol (DUST) DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury. Официальный сайт: https://www.dustprotocol.com/ Купить DUST сейчас!

Токеномика и анализ цен Dust Protocol (DUST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dust Protocol (DUST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 901,74K $ 901,74K $ 901,74K Общее предложение: $ 33,30M $ 33,30M $ 33,30M Оборотное предложение: $ 33,30M $ 33,30M $ 33,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 901,74K $ 901,74K $ 901,74K Исторический максимум: $ 7,58 $ 7,58 $ 7,58 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,02708083 $ 0,02708083 $ 0,02708083 Узнайте больше о цене Dust Protocol (DUST)

Токеномика Dust Protocol (DUST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dust Protocol (DUST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUST, изучите текущую цену DUST!

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