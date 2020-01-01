Токеномика DRIP ($DRIP) Откройте для себя ключевую информацию о DRIP ($DRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен DRIP ($DRIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DRIP ($DRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 464,93K $ 464,93K $ 464,93K Общее предложение: $ 66,54M $ 66,54M $ 66,54M Оборотное предложение: $ 66,54M $ 66,54M $ 66,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 464,93K $ 464,93K $ 464,93K Исторический максимум: $ 0,309212 $ 0,309212 $ 0,309212 Исторический минимум: $ 0,00446589 $ 0,00446589 $ 0,00446589 Текущая цена: $ 0,00697909 $ 0,00697909 $ 0,00697909 Узнайте больше о цене DRIP ($DRIP)

Токеномика DRIP ($DRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DRIP ($DRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $DRIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $DRIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DRIP, изучите текущую цену $DRIP!

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