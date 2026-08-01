Какова реальная цена DRAGON сегодня?

Текущая цена DRAGON составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -9.37%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для DRAGON?

DRAGON торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна DRAGON сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется DRAGON?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что DRAGON демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место DRAGON в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽17876638.0392649392000 DRAGON занимает #4478 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли DRAGON?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как DRAGON соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.885746118015281824000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение DRAGON?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (399376526.3185994 токенов), производительность категории в рамках BNB Chain Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.