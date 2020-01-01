Токеномика Donald Toad Coin (DTC)

Токеномика Donald Toad Coin (DTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Donald Toad Coin (DTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Donald Toad Coin (DTC)

Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰

Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.

Официальный сайт:
https://donaldtoad.com/

Токеномика и анализ цен Donald Toad Coin (DTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Donald Toad Coin (DTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 114,05K
$ 114,05K$ 114,05K
Общее предложение:
$ 69,00M
$ 69,00M$ 69,00M
Оборотное предложение:
$ 69,00M
$ 69,00M$ 69,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 114,05K
$ 114,05K$ 114,05K
Исторический максимум:
$ 0,00488496
$ 0,00488496$ 0,00488496
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00165293
$ 0,00165293$ 0,00165293

Токеномика Donald Toad Coin (DTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Donald Toad Coin (DTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTC, изучите текущую цену DTC!

Прогноз цены DTC

Хотите узнать, куда может двигаться DTC? Наша страница прогноза цены DTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.