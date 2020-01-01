Токеномика Donald Toad Coin (DTC) Откройте для себя ключевую информацию о Donald Toad Coin (DTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Donald Toad Coin (DTC) Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Официальный сайт: https://donaldtoad.com/ Купить DTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Donald Toad Coin (DTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Donald Toad Coin (DTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 114,05K $ 114,05K $ 114,05K Общее предложение: $ 69,00M $ 69,00M $ 69,00M Оборотное предложение: $ 69,00M $ 69,00M $ 69,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 114,05K $ 114,05K $ 114,05K Исторический максимум: $ 0,00488496 $ 0,00488496 $ 0,00488496 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00165293 $ 0,00165293 $ 0,00165293 Узнайте больше о цене Donald Toad Coin (DTC)

Токеномика Donald Toad Coin (DTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Donald Toad Coin (DTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTC, изучите текущую цену DTC!

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