Сегодняшняя цена Director Lucien

Текущая цена Director Lucien (LUCIEN) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LUCIEN на USD составляет $ 0 за LUCIEN.

На данный момент Director Lucien занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 78 839, при оборотном предложении 500,00M LUCIEN. В течение последних 24 часов, LUCIEN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00350859, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LUCIEN изменился на +0,57% за последний час и на +0,73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,21.

Рыночная информация Director Lucien (LUCIEN)

Рыночная капитализация $ 78,84K$ 78,84K $ 78,84K Объем (24Ч) $ 2,21$ 2,21 $ 2,21 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 157,68K$ 157,68K $ 157,68K Оборотное предложение 500,00M 500,00M 500,00M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Director Lucien составляет $ 78,84K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,21. Циркулируещее обращение LUCIEN составляет 500,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157,68K.