Токеномика DerivaDAO (DDX) Откройте для себя ключевую информацию о DerivaDAO (DDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен DerivaDAO (DDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DerivaDAO (DDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 669,08K $ 669,08K $ 669,08K Общее предложение: $ 53,24M $ 53,24M $ 53,24M Оборотное предложение: $ 53,23M $ 53,23M $ 53,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 669,16K $ 669,16K $ 669,16K Исторический максимум: $ 15,28 $ 15,28 $ 15,28 Исторический минимум: $ 0,01007713 $ 0,01007713 $ 0,01007713 Текущая цена: $ 0,01256998 $ 0,01256998 $ 0,01256998 Узнайте больше о цене DerivaDAO (DDX)

Токеномика DerivaDAO (DDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DerivaDAO (DDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DDX, изучите текущую цену DDX!

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