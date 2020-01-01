Токеномика DeFi Growth Index (DGI) Откройте для себя ключевую информацию о DeFi Growth Index (DGI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFi Growth Index (DGI) The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официальный сайт: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview Купить DGI сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFi Growth Index (DGI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi Growth Index (DGI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 104,46K $ 104,46K $ 104,46K Общее предложение: $ 92,63K $ 92,63K $ 92,63K Оборотное предложение: $ 92,63K $ 92,63K $ 92,63K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,46K $ 104,46K $ 104,46K Исторический максимум: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Исторический минимум: $ 0,516838 $ 0,516838 $ 0,516838 Текущая цена: $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 Узнайте больше о цене DeFi Growth Index (DGI)

Токеномика DeFi Growth Index (DGI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFi Growth Index (DGI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DGI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DGI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DGI, изучите текущую цену DGI!

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