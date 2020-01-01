Токеномика DeFi Growth Index (DGI)

Токеномика DeFi Growth Index (DGI)

Откройте для себя ключевую информацию о DeFi Growth Index (DGI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Официальный сайт:
https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview

Токеномика и анализ цен DeFi Growth Index (DGI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi Growth Index (DGI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 104,46K
$ 104,46K$ 104,46K
Общее предложение:
$ 92,63K
$ 92,63K$ 92,63K
Оборотное предложение:
$ 92,63K
$ 92,63K$ 92,63K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 104,46K
$ 104,46K$ 104,46K
Исторический максимум:
$ 1,18
$ 1,18$ 1,18
Исторический минимум:
$ 0,516838
$ 0,516838$ 0,516838
Текущая цена:
$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

Токеномика DeFi Growth Index (DGI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeFi Growth Index (DGI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DGI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DGI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DGI, изучите текущую цену DGI!

Прогноз цены DGI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.