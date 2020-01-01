Токеномика Deep AI (DEEPAI)
Информация о Deep AI (DEEPAI)
Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.
Токеномика и анализ цен Deep AI (DEEPAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deep AI (DEEPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Deep AI (DEEPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Deep AI (DEEPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DEEPAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DEEPAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEEPAI, изучите текущую цену DEEPAI!
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