Токеномика Deep AI (DEEPAI)

Токеномика Deep AI (DEEPAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Deep AI (DEEPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Deep AI (DEEPAI)

Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.

Официальный сайт:
https://deep-ai.pro/
Whitepaper:
https://docs.deep-ai.pro/

Токеномика и анализ цен Deep AI (DEEPAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deep AI (DEEPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 77.94K
$ 77.94K$ 77.94K
Общее предложение:
$ 996.68M
$ 996.68M$ 996.68M
Оборотное предложение:
$ 996.68M
$ 996.68M$ 996.68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 77.94K
$ 77.94K$ 77.94K
Исторический максимум:
$ 0.00637008
$ 0.00637008$ 0.00637008
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Deep AI (DEEPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Deep AI (DEEPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEEPAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEEPAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEEPAI, изучите текущую цену DEEPAI!

Прогноз цены DEEPAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.