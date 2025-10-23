Текущая цена Data Ownership Protocol 2 сегодня составляет 0,00849622 USD. Следите за обновлениями цены DOP2 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOP2 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Data Ownership Protocol 2 сегодня составляет 0,00849622 USD. Следите за обновлениями цены DOP2 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOP2 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DOP2

Информация о цене DOP2

Whitepaper DOP2

Официальный сайт DOP2

Токеномика DOP2

Прогноз цен DOP2

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Data Ownership Protocol 2

Цена Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOP2 в USD:

$0,00849565
$0,00849565$0,00849565
+2,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Data Ownership Protocol 2 (DOP2) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:35:58 (UTC+8)

Информация о ценах Data Ownership Protocol 2 (DOP2) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0079539
$ 0,0079539$ 0,0079539
Мин 24Ч
$ 0,00905927
$ 0,00905927$ 0,00905927
Макс 24Ч

$ 0,0079539
$ 0,0079539$ 0,0079539

$ 0,00905927
$ 0,00905927$ 0,00905927

$ 0,04226095
$ 0,04226095$ 0,04226095

$ 0,00751337
$ 0,00751337$ 0,00751337

+3,67%

+2,69%

-42,81%

-42,81%

Текущая цена Data Ownership Protocol 2 (DOP2) составляет $0,00849622. За последние 24 часа DOP2 торговался в диапазоне от $ 0,0079539 до $ 0,00905927, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOP2 за все время составляет $ 0,04226095, а минимальная – $ 0,00751337.

Что касается краткосрочной динамики, DOP2 изменился на +3,67% за последний час, на +2,69% за 24 часа и на -42,81% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

$ 7,70M
$ 7,70M$ 7,70M

--
----

$ 163,25M
$ 163,25M$ 163,25M

906,20M
906,20M 906,20M

19 215 330 722,34372
19 215 330 722,34372 19 215 330 722,34372

Текущая рыночная капитализация Data Ownership Protocol 2 составляет $ 7,70M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOP2 составляет 906,20M, а общее предложение – 19215330722.34372. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 163,25M.

История цен Data Ownership Protocol 2 (DOP2) в USD

За сегодня изменение цены Data Ownership Protocol 2 на USD составило $ +0,00022261.
За последние 30 дней изменение цены Data Ownership Protocol 2 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Data Ownership Protocol 2 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Data Ownership Protocol 2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00022261+2,69%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Flexible transparency for on-chain data and transactions

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Data Ownership Protocol 2 (USD)

Сколько будет стоить Data Ownership Protocol 2 (DOP2) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Data Ownership Protocol 2 (DOP2) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Data Ownership Protocol 2.

Проверьте прогноз цены Data Ownership Protocol 2!

DOP2 на местную валюту

Токеномика Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Понимание токеномики Data Ownership Protocol 2 (DOP2) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOP2 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Сколько стоит Data Ownership Protocol 2 (DOP2) на сегодня?
Актуальная цена DOP2 в USD – 0,00849622 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOP2 в USD?
Текущая цена DOP2 в USD составляет $ 0,00849622. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Data Ownership Protocol 2?
Рыночная капитализация DOP2 составляет $ 7,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOP2?
Циркулирующее предложение DOP2 составляет 906,20M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOP2?
DOP2 достиг максимальной цены (ATH) в 0,04226095 USD.
Какова была минимальная цена DOP2 за все время (ATL)?
DOP2 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00751337 USD.
Каков объем торгов DOP2?
Объем торгов за последние 24 часа для DOP2 составляет -- USD.
Вырастет ли DOP2 в цене в этом году?
DOP2 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOP2 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:35:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.