Сколько стоит Dat Bih Gah в данный момент?

Dat Bih Gah в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.27%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется DATBIHGAH сегодня?

DATBIHGAH продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Насколько популярен Dat Bih Gah сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают DATBIHGAH.

Чем отличается Dat Bih Gah от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и созданным на сети --, DATBIHGAH предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество DATBIHGAH находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 999613368.405072 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Dat Bih Gah за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.097626603610856320000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.